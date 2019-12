Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trommel-Musikschule zieht ins einstige „Bratwurstglöckl“ ein

Neues Leben zieht in „Die Glocke“ an der Carl August-Allee 17a ein: Der Weimarer Musiker Jürgen Noster eröffnet am heutigen Samstag, 14. Dezember, 15 Uhr, in dem rund 150 Jahre alten Fachwerkhaus eine Trommel-Musikschule. „Es geht in der neuen Schlagwerkschule nicht um die Herstellung von Instrumenten für Instrumente. Es soll vielmehr ein Raum geschaffen werden, um aus dem Alltäglichen und manchem Gleichlauf auszubrechen und in die Welt der Musik einzutreten“, erklärt dazu Jürgen Noster. Unterrichtet werden die Fächer Schlagzeug, Xylophon, Percussion, Musiktheorie und Didgeridoo. Erteilt werde Schlagwerk-Unterricht in allen Stilrichtungen von Anfängern bis zu Fortgeschrittenen. Das Alter spiele keine Rolle. Gelehrt werden aber auch Techniken zum Spielen des Didgeridoo. Zum Unterrichtsspektrum sollen ferner Musiktheorie, Notenlehre und Musikgeschichte gehören.

Die Idee habe sich durch seine langjährige Arbeit, als Musiker, Dozent, Sozialarbeiter und Therapeut mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt. Es sei ihm immer wieder aufgefallen welcher enorme Effekt entstehe, wenn Menschen jeden Alters beim Musizieren miteinander in Kontakt treten, - insbesondere bei Schlagwerk-Instrumenten. Damit verbunden ist für Noster auch ein therapeutischer Ansatz, zum Beispiel bei Kindern mit einem diagnostizierten Konzentrationsdefizit oder Menschen mit depressivem Ansatz. 1974 hatten seine Eltern Jürgen und Christel Noster das „Bratwurstglöckl“ übernommen. 35 Jahre lang führten sie das Traditionsgasthaus sehr erfolgreich und übergaben es 2008 Sohn Jürgen. Als Vegetarier versuchte er die Gastronomie in eine neue Richtung zu lenken. Ohne den erhofften Erfolg. Jetzt schlägt Jürgen Noster für das seit längerem verwaiste Gasthaus ein neues Kapitel auf. Bleiben wird die namensgebende alte Glocke, gestiftet 1936 von Apoldaer Glockengießern und ein kleines Abbild der Erfurter Gloriosa, eine Attraktion des 1870 gegründeten Gasthauses an der Carl-August-Allee. Ein Blick in die Geschichte. Das Haus entstand 1869 als zweitältestes Gebäude des Straßenzuges. Aus den 30-er Jahren stammen die handgeschnitzten Holzfiguren und die Wandvertäfelung in der Gaststube. Damals war das Glöckl Stammlokal vieler Handwerker, Marktverkäufer und Mitarbeiter der Straßenbahn, die hier vorüberfuhr.