E-Bikes trotz Stahlseil gestohlen - Kind angefahren - VW eingeklemmt

E-Bikes trotz Stahlseil gestohlen

Obwohl beide E-Bikes mit einem Stahlseil gesichert waren, konnten sie gestohlen werden. Besonders dreist: Die Räder waren am Eingang eines Baumarktes in Weimar abgestellt.

Am 20. Juni ist es zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr zu einem besonders schweren Diebstahl gekommen.

Unbekannte Täter haben aus dem Eingangsbereich eines Baumarktes in Weimar/Süßenborn zwei E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Die Räder waren mit einem Stahlseil gesichert, das die Täter jedoch durchtrennten.

Die Polizeiinspektion Weimar sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können.

VW eingeklemmt: Fahrerin unter Schock

Beim Rechtsabbiegen scherte in Apolda ein LKW am 2. Juli gegen 9.45 Uhr in der Reuschelstraße aus Richtung Jena kommend so weit nach links aus, dass er mit einem VW auf der Linksabbiegespur so zusammenstieß, dass dieser zwischen Zugmaschine und Anhänger eingeklemmt wurde. Die 67-jährige Fahrerin des PKW stand unter Schock. An ihrem VW entstand ein Schaden von ca. 8000 EUR. Der 69-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Fünfjähriger angefahren

Einen 5-Jährigen Radfahrer übersah am Donnerstagnachmittag beim Überqueren des Fußgängerüberweges auf dem Heidenberg in Höhe Kantplatz eine 68-jährige Ford-Fahrerin. Sie kam aus Richtung Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Der 5-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gerbacht werden.

