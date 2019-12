Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

TT-Freunde Weimar rufen zur Weihnachtsausstellung

Zu ihrer vorweihnachtlichen Modelleisenbahn-Ausstellung rufen die TT-Freunde Weimar am Wochenende ins Autohaus Zentral. Nur zur Weihnachtsausstellung stellen sie ihre kleine TT-Vereinsanlage in L-Form aus. In Kombination mit dem Bahnhof Wörnitz, dem Staudamm und dem Sägewerkmodul entsteht eine Anlage in der Größe von drei mal fünf Metern.

An einigen Teilen können Besucher die Züge unter Anleitung fahren lassen und sich über Selbstbau und Pflege informieren. Auf der digitalisierten Anlage von Karsten Rebs wird der schnellste Rangierer gesucht. Wer beim Wettstreit schneller als er ist, dem winkt als Belohnung ein Lokführerschein.

Gäste präsentieren vier für Weimar neue Anlagen: Die Pößnecker Modellbahnfreunde kommen mit der volldigitalisierten TT-Anlage Waldsee und der H0-Anlage Amaliengrund. Aus Berlin bringt Detlef Schulz ein Silberbergwerk in der USA um 1930 mit. Sebastian Schmidt zeigt an neuen Modulen moderne Modellbautechniken und den Einsatz von 3D-Drucker-Teilen. Zum zweiten Mal ist Familie Schmidt mit ihren Modellen in der Spurgröße 1 dabei.

Der Marine-Verein Weimar ist mit einer Auswahl detaillierter Schiffs-, Fahrzeug- und Lokmodelle präsent. Zudem können Besucher Häuschen für die eigene Anlage basteln.

Samstag und Sonntag, 14./15. Dezember, 10 bis 17 Uhr; Autohaus Zentral, Ettersburger Str. 23