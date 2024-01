Über die Treuhand in Thüringen

Weimar Über die Arbeit des Untersuchungsausschusses „Treuhand in Thüringen“ informiert die bündnisgrüne Landtagsfraktion am 9. Januar in Weimars Mon Ami.

Die bündnisgrüne Landtagsfraktion tourt derzeit mit einem Informationsangebot zur Treuhand in Thüringen durchs Land, um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Am Dienstag, 9. Januar, macht sie um 18 Uhr im Weimarer Kulturzentrum Mon Ami am Goetheplatz Station.

Olaf Müller, Vorsitzender des Untersuchungsausschusses „Treuhand in Thüringen“ und stellvertretender Fraktionschef, sowie Andreas Leps, Referent für den Untersuchungsausschuss, stellen die aktuellen Erkenntnisse des Ausschusses vor. Der Untersuchungsausschuss arbeitet seit zwei Jahren, hat viele Zeugen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, Betroffene sowie Akteure gehört. Ergebnisse der Gespräche sollen in der Veranstaltung erörtert werden. Der Abend wird moderiert von der Landesvorsitzenden der Grünen, Ann-Sophie Bohm.