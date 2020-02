Umbau des Sophienstiftsplatzes steht vor der Ausschreibung

Ende Juni oder spätestens Anfang Juli dieses Jahres sollen die Arbeiten zur Umgestaltung und zur Sanierung des Sophienstiftsplatzes beginnen. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Bauzeit von eineinhalb Jahren. Im Idealfall soll der Platz am 17. Dezember 2021 wieder befahrbar sein. Davon gehen die Ausschreibungen der Hauptlose für den Tief- und Straßenbau aus, die in der kommenden Woche im Staatsanzeiger veröffentlicht werden.

Insgesamt 5,6 Millionen Euro hat die Stadt für das Großprojekt veranschlagt, dessen Ergebnis für die kommenden 40 Jahre Bestand haben soll. Neben der Platzoberfläche werden auch die Leitungen für Gas, Strom, Wasser und Abwasser erneuert. Für die Telekommunikation verlege man Leerrohre. Insgesamt 3,6 Millionen Euro EU-Fördermittel (Efre) sind für die Baumaßnahmen zugesagt.

Seit der ersten Anwohnerversammlung im September sei die Stadtverwaltung mit den betroffenen Anliegern und den Bewohnern der benachbarten Viertel im Gespräch. Zuletzt habe man Versammlungen für das Gebiet von Bruckner- und Washingtonstraße durchgeführt, wo besonders Verkehrsverlagerungen befürchtet werden.

Die Baupläne haben laut Tiefbauamtsleiter Stephan Müller in den vergangenen Monaten weiteren Feinschliff erhalten. So bekomme der sogenannte Theatergarten, der Fußgängerbereich vor dem Bühneneingang des DNT, als Abgrenzung zur Fahrbahn eine niedrige Heckenbepflanzung, um den Platzcharakter stärker auszuprägen.

Unverändert sollen die Arbeiten in drei Bauphasen ablaufen. Zunächst werde nach Baubeginn relativ kurz die Aus- und Zufahrt von Erfurter, Heine- und Coudraystraße gesperrt, um Arbeiten an der Trinkwasserleitung durchzuführen. In dieser Zeit bleibe der Busverkehr vom und zum Goetheplatz über die Gropiusstraße noch möglich. Der Individualverkehr muss bereits über die Steubenstraße und den August-Frölich-Platz rollen. Noch im selben Monat beginnt Bauphase 2: Dann bleiben Erfurter und Courdraystraße gesperrt. Bus- und Individualverkehr aber rollen bis Dezember über Gropius- und Heinestraße.

Nach einer Winterpause setzt im März nächsten Jahres Bauphase 3 ein: Dann sind Heine- und Gropiusstraße gesperrt. Der Verkehr kann aber wieder über die Erfurter und die Coudraystraße rollen. Der zentrale Umsteigeplatz für die Stadtbusse muss vom Goetheplatz verlegt werden.

Derzeit werde daran gearbeitet, in diese Zeit auch die geplanten Baumaßnahmen für den Goetheplatz zu legen. Dabei geht es um neue Oberflächen, Leitsysteme und Barrierefreiheit auf dem Platz und an den Bushaltestellen.