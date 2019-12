Umfangreiche Auskunft zum Klimaschutz

Die Ansätze konnten unterschiedlicher nicht sein. Bei der erstmals von vier Menschen genutzten Einwohnerfragestunde im Stadtrat meinte ein Fragesteller kritisch, es seien bislang nur wenige Maßnahmen aus dem Weimarer Klimaschutzkonzept umgesetzt. Bei den Anfragen der Fraktionen sprach die AfD von „sogenanntem Klimaschutz“ und nannte Klimaschutzkonzept und Klimaschutzbeauftragten ein Zeitgeistprojekt.

Die Beigeordnete Claudia Kolb, stellte in ihren Antworten fest: Den Klimaschutzbeauftragten wolle sie nicht missen. Er leiste sehr gute Arbeit und werde gebraucht, sagte Claudia Kolb in beide Richtungen der Fragesteller. Die Stadt setze erhebliche Finanzmittel für klimarelevante Maßnahmen ein. Mehr Finanzmittel für den Klimaschutz hieße weniger für andere Zielsetzungen, da die Ressourcen endlich sind. Über die inhaltliche Prioritätensetzung entscheide mit der Haushaltssatzung der demokratisch legitimierte Stadtrat.

Zu dem vom Stadtrat 2011 verabschiedeten Klimaschutzkonzept sagte sie: Dessen Maßnahmeplan sehe bis 2020 (bezogen auf 2008) eine Senkung des Wärmebedarfs um 30 %, die Senkung des Strombedarfs um 10 %, die Anhebung des Anteils Erneuerbarer Energien (EE) an Wärme auf 14 % und an Strom auf 22 %, die Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes um 25 % vor.

Die Wärme- und Strombedarfe sind laut Kolb noch nicht in entsprechendem Umfang gesenkt worden. Auch die Anteile der erneuerbaren Energien seien nicht so hoch, wie für 2020 angepeilt. Durch die veränderte Zusammensetzung des Strommixes in Weimar „können jedoch die CO 2 -Einsparziele in etwa erreicht werden“, so die Beigeordnete. Aktuell liege der Wert bei etwa 23 %. Bezogen auf die seit 2008 gewachsene Wohnnutzfläche und die gestiegenen Einwohnerzahlen seien sogar höhere Einsparungen erreicht worden.

Das Klimaschutzkonzept bezeichnete die Beigeordnete als Handlungskonzept. Es sei einem Klimaschutzleitbild vergleichbar, das den Rahmen für kommunales Handeln empfiehlt. Es sehe daher nur in geringem Umfang Maßnahmen vor, die über einen konkreten Zeitraum eingegrenzt werden können. Es gebe aber eine Reihe kontinuierlicher Maßnahmen, von der energetischen Sanierung über die Thermografierundgänge bis zur kommunalen Bauleitplanung und dem Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung.

In Planverfahren werden Grünflächen, Versiegelungsgrad und Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt. Es gebe Regelungen zur Zulässigkeit von Solaranlagen oder zur Dach- und Fassadenbegrünung und nicht zuletzt die Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit energiesparsamen Leuchtmitteln. Bis zu 15 % der Lichtpunkte in Weimar seien bereits umgerüstet.

Energieeffizienzmaßnahmen an kommunalen Gebäuden wurden z.B. in den Sporthallen der Fürnberg- und der Pestalozzischule, im Mon Ami, in der Kita „Villa Lustig“ umgesetzt. In der Sporthalle Nordstraße wurde die freie Dachfläche zur solaren Energieerzeugung verpachtet, in der Kita Am Dichterweg werde die Installation zur solaren Energieerzeugung für einen Pachtvertrag geschaffen.

Weitere Themen aus dem Weimarer Stadtrat

Einstimmig hat der Stadtrat beschlossen, einen Bebauungsplan zur Erweiterung der Sportanlage auf dem Weimarer Lindenberg aufzustellen. Damit sollen unter anderem notwendige Flächen gesichert und die Öffentlichkeit frühzeitig beteiligt werden.

Fristgemäß gekündigt hat der Stadtrat die Zweckvereinbarung über die Abwasserentsorgung mit den Gemeinden Nohra und Isseroda. Auf Antrag der Grünen wurde der einstimmige Beschluss mit der Protokollnotiz versehen, dass der Oberbürgermeister auf die Nachbargemeinden zugeht und Weimars Bereitschaft zur Zusammenarbeit bei einer Neuordnung der Abwasserentsorgung erklärt. Ganz aus dem Anlagenbetrieb zurückziehen darf sich Weimars Eigenbetrieb ohnehin erst, wenn für Nohra und Isseroda eine nutzbare Alternative in Kraft treten kann.

Die Beseitigung der jüngsten Graffiti am Wielandplatz einschließlich der Erneuerung eines Graffitischutzes hat die Stadt 1600 Euro gekostet. Verantwortlich für solche Schäden könne nur derjenige gemacht werden, der das Grafitto angebracht hat, hieß es auf eine Anfrage der Fraktion Weimarwerk.