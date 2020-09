Unverbrauchte und erfrischende Sicht auf Beethovens Klavierwerk

Weimar. Der Weimarer Pianist Daniel Heide setzte seine Beethoven-Sonatenabende mit zwei Konzerten am Freitag und Samstag fort.

Bravo-Rufe und anhaltender Applaus: Dem Weimarer Pianisten Daniel Heide gelingt es auch bei seinem 4. Beethoven-Sonatenabend am Freitag und Samstag auf Anhieb, das Publikum im gut besuchten Saal der Notenbank zu gewinnen. Seine Interpretationen offenbaren eine so unverbrauchte und erfrischende Sicht auf Beethovens -zigfach eingespieltes und gehörtes Klavierwerk, dass das Zuhören eine wahre Freude ist. Aus Beethovens Spätwerk hat er die zweiteilige Sonate e-Moll op. 90 mitgebracht. Daniel Heide trägt sie mit der gewünschten Lebhaftigkeit, mit Empfindung und Ausdruck vor, steigerte mit schlafwandlerischer Sicherheit in einem furiosen Tastenritt ins Fortissimo. Und bleibt doch sensibel und offen für Stimmungen und Gestimmtheit und nicht ohne Augenzwinkern, wenn der zweite Satz dieser Sonate im Pianissimo plötzlich verstummt.