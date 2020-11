Utterodt zu Arbeitsgespräch beim Minister

Das Ehrenamt muss als Staatsziel in der Landesverfassung festgeschrieben sein. Diesen Anspruch bekräftigte der Weimarer Karsten Utterodt, der Ende September zum Vorsitzenden des Thüringer Feuerwehr-Verbandes gewählt wurde, in einem Gespräch mit Thüringens Innenminister Georg Maier. Das Ehrenamt sei das A und O, wenn es um die Sicherheit gerade im ländlichen Raum gehe. Die Leute bräuchten deshalb Anerkennung und Wertschätzung.

Anerkennung vom Minister verdiente sich bei dieser Gelegenheit auch Utterodt. „Wer seit 38 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Weimar ist und den Landesverband viele Jahre auch nach außen medial vertreten hat, kennt sich in der Materie hervorragend aus", sagte Maier. Dass die Wertschätzung des Ehrenamtes nicht nur in warmen Worten bestehe, betonten beide. Der Freistaat leiste auch einen finanziellen Beitrag, etwa mit den anstehenden Rechtsänderungen beim Brand- und Katastrophenschutz wie der Aufstockung des Landesanteils an der „Feuerwehrrente“ oder mit der Vergütung von Mehrfachfunktionen.