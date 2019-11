Studenten des Instituts für Klavier spielen am 19. November im Fürstenhaus der Musikhochschule unter dem Motto „Franz am Dienstag“.

Konzerte, Vorträge, Gottesdienste zum Buß- und Bettag und ein Buchverkauf stehen in den nächsten Tagen in Weimar an. Hier der Überblick:

Veranstaltungen in Weimar

Franz Am Dienstag

Studenten des Instituts für Klavier stellen sich am 19. November ab 16 Uhr (Eintritt frei) im Festsaal des Fürstenhauses am Platz der Demokratie vor (künstlerische Leitung und Moderation:Thomas Steinhöfel). Es erklingen unter dem Motto „Franz am Dienstag“ Werke von Beethoven, Schubert und die frühe Klaviersonate f-Moll von Brahms.

Heine und Goethe

Mit dem Zitat „doch immer der König unserer Literatur“ von Heinrich Heine ist der Vortrag über dessen Verhältnis zu Goethe überschrieben, den Alice Stašková, seit 2016 Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Uni Jena, auf Einladung der Goethe-Gesellschaft hält. Sie spricht am Dienstag, 19. November, ab 18 Uhr im Goethe- und Schiller-Archiv (Eintritt frei).





Konzert im C.Keller

„Godsleep“ aus Athen prägen seit 2010 den Sound der griechischen Heavy- und Stoner-Rock-Szene und spielen am Dienstag, 19. November, ab 22 Uhr (Eintritt frei) im C.Keller am Markt. Im Zentrum stehen viel Fuzz auf Gitarren, ein dicker Bass-Sound und recht exzentrische Vocals der Sängerin Amie.

Uni startet Buchverkauf

Zu günstigen Preisen können Interessierte ausgesonderte Titel der Uni-Bibliothek erwerben. Der Buchverkauf findet am Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. November, jeweils von 9 bis 15 Uhr im Foyer in der Steubenstraße statt.

Forum am Vormittag

Der Croy-Teppich, ein Gobelin von 31 Quadratmetern und Denkmal der Reformation im Norden Deutschlands, steht im Zentrum des Vortrages „Johann Friedrich I. und der Croy-Teppich – Dynastie und Politik im Zeichen der Reformation“. Darüber spricht der Historiker Joachim Krüger am Mittwoch, 20. November, ab 10 Uhr beim Forum am Vormittag im Herderzentrum.

Buß- und Bettag

Einen ökumenischen Gottesdienst gestaltet der evangelische Superintendent Henrich Herbst am Buß- und Bettag, Mittwoch, 20. November, ab 18 Uhr in der Stadtkirche. Ein Allianzgottesdienst mit Pfarrer Ramón Seliger schließt sich um 19.30 Uhr in der Jakobskirche an.