Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens bietet am Sonntag, dem 24. November eine Familienführung an. Beginn ist um 11 Uhr.

Veranstaltungen in Weimar

Familienzeit im Museum

Mit allen Sinnen durch die Welt der Steinzeit geht es am Sonntag, 24. November, ab 11 Uhr bei einer Familienführung im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens (Humboldtstr. 11). Mit Karin Sietz wird erkundet, wie die Menschen gelebt haben, was Werkzeuge, Jagdwaffe oder Gefäße erzählen oder wie der Alltag aussah. Familienkarte: 6 Euro.

Siedlerturnier zur Spielzeit

Erstmals findet zur Spielzeit im Mon Ami Sonntag, 24. November, 14 bis 19 Uhr, (Eintritt frei) ein Siedlerturnier statt, das ein Privatmann veranstaltet. Der Beste aus drei Runden im Basisspiel „Siedler von Catan“ qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft, den besten Fünf winken Preise. Teilnahme kostenlos. Anmeldung: catan-meisterschaft.de/de/termine-und-anmeldung.htm.

Führung mit Kuratorin

Das Stadtmuseum in der Karl-Liebknecht-Straße bietet am Sonntag, 24. November, ab 14 Uhr eine Kuratoren-Führung mit Antje Neumann-Golle in der Sonderausstellung „Mathilde von Freytag-Loringhoven. Malerin – Tierpsychologin – Kritikerin des Bauhauses“ an.

Stummfilm-Action

Mit Live-Musik von Richard Siedhoff (Flügel) zeigt das Lichthaus am Sonntag, 24. November, ab 19.30 Uhr einen Stummfilm mit sensationellen Stunts in schwindelerregender Höhe im Elbsandsteingebirge und an gigantischen Eisenbahnbrücken sowie eine der seltenen Folgen der Serie um Detektiv Stuart Webbs (1919).

Wochenmarkt zieht um

Wegen der Weimarer Weihnacht zieht der Grüne Markt am Montag, 25. November, um. Er findet bis Heiligabend am Goetheplatz im Bereich vor dem Mon Ami statt.