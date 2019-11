Eine Sonntagsführung sowie ein Familienangebot hält das Weimarer Stadtmuseum in der Karl-Liebknecht-Straße am Wochenende bereit.

Veranstaltungen und Termine in Weimar

Sonntags im Museum

Das Stadtmuseum bietet am Sonntag, 17. November, um 14 Uhr eine Führung in der Ausstellung „Demokratie aus Weimar. Die Nationalversammlung 1919“ an, zudem können Kinder und Familien von 15.30 bis 17 Uhr in der Sonderausstellung über Mathilde von Freytag-Loringhoven Herbstbilder zeichnen.

Konzert

Unter dem Titel „Ihr habt es gelitten und duldet es noch“ spielt das Piano-Duo „Fourte“ (Eva-Maria Weinreich & Tomohito Nakaishi) Sonntag, 17. November, ab 17 Uhr in der Notenbank. Das Konzert gehört zur Ausstellung „Verfolgte Musiker im nationalsozialistischen Thüringen. Eine Spurensuche“ an der HfM.

Poetry Slam

Bekannte und unbekannte Poeten sowie Newcomer vereint am Sonntag, dem 17. November, ab 19.30 Uhr der 45. Poetry Slam im Mon Ami. Das Publikum entscheidet mit seinem Applaus über Sieg und Niederlage. Karten: 9 (erm. 7) Euro.

Blitzer-Standort

Der mobile Blitzer der Stadt wird ab Montag, dem 18. November, wegen Beschwerden von Anwohnern in der Rainer-Maria-Rilke-Straße aufgestellt. Kurzfristige Änderungen sind bei Bedarf möglich.

Info-Abend

Eine Info-Veranstaltung für Eltern von Viertklässlern bietet die Pestalozzi-Regelschule (Gutenbergstr.) am Montag, 18. November, an. Ab 17.30 Uhr informieren die Schulleiterin und Beratungslehrer über Schullaufbahnen und -abschlüsse, Unterrichtsfächer, Arbeitsgemeinschaften und Fördermöglichkeiten.

Keine Sprechzeit

Wegen einer Fortbildung ist der Allgemeine Soziale Dienst der Jugendhilfe im Amt für Familie und Soziales am 19. und 20. November 2019 nicht erreichbar. Kontakt für Notfälle: Telefon 03643/76 29 60.