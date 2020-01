Mehrere Feuerwehren waren am Donnerstagabend in München bei Bad Berka im Einsatz. Hier brannte die ehemalige Sophienheilstätte.

Bad Berka. Die ehemalige Sophienheilstätte in München bei Bad Berka stand am Donnerstagabend in Flammen. Bei den Löscharbeiten hatten die Feuerwehren unter anderem mit vereisten Wegen zu tun.

Vereiste Wege: Schwierige Löscharbeiten nach Feuer in ehemaliger Heilstätte

Nach den uns vorliegenden Informationen wurden am Donnerstagabend die Feuerwehren aus Bad Berka, Blankenhain und Mellingen alarmiert, nachdem ein Feuer in der ehemaligen Sophienheilstätte in München bei Bad Berka gemeldet wurde.

Das verlassenen Gebäude, in welchem es im Februar 2016 schon einmal brannte, war mit Unmengen von Unrat zugemüllt. Deshalb war es Anfangs für die Feuerwehrleute schwierig, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der vorhandenen Holzdecken konnten sich die Flammen bis unters Dach ausbreiten.

Zum Löschen positionierten sich die Feuerwehrmänner Außen an mehreren Punkten. Zudem kamen zwei Drehleitern zum Einsatz. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gefror das Löschwasser rasch, so dass sich der Boden zum Teil in gefährliche Rutschbahnen verwandelte. Die Feuerwehrleute konnten diese zusätzliche mit dem Einsatz von Bindemitteln abmindern.

Da es vor Ort keinen Löschwasseranschluss gab, bildeten die Feuerwehren aus Blankenhain und Mellingen mit ihren Tanklöschfahrzeugen vom Einsatzort zum Marktplatz in Tannroda einen Pendelverkehr. Da diese Fahrzeuge während ihrer Fahrt immer wieder Wasser verlieren, alarmierte man zusätzlich den Winterdienst der Stadt Bad Berka. Dieser sorgte dafür, dass die Straßen zum Brandort Eisfrei blieben. Nach zweieinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Abgesichert wurde der Einsatz durch eine Malteser-Sondereinsatzgruppe.

Wie das Feuer entstand muss nun die Polizei klären. Für Freiwilligen Feuerleute aus Blankenhain war es bereits der neunte Einsatz im noch jungem Jahr 2020.