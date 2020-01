Das Geländer am Schleusengraben übte seit jeher eine tragende Funktion aus.

Bad Berka. Der Abschluss der Baustelle am bad Berkaer Schleusengraben bedarf noch etwa sechs Wochen Arbeit, Noch ist aber kein Asphalt zu haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkehrsfreigabe wohl erst nach Ostern

Voraussichtlich erst nach Ostern kann in Bad Berka die alte Blankenhainer Straße entlang des Schleusengrabens und damit die dortige Zufahrt zum Großparkplatz an der Bleichstraße für den Verkehr freigegeben werden. Diese Prognose gab in dieser Woche Jutta Almeroth vom städtischen Bauamt ab.

Seit April vergangenen Jahres wird die Stützmauer des Schleusengrabens von der Pfahlgründung bis hinauf zur Straße komplett neu aufgebaut. In der ursprünglichen Planung hatte die Stadt den Bauabschluss für Ende 2019 kalkuliert. Da sich Ver- und Entsorger vergleichsweise spät dazu entschlossen, ihre Leitungen dort gleich mit zu erneuern, schob das den Bauzeitplan weiter hinaus. Die Straße während der Winterruhe der Baustelle provisorisch zu öffnen, wollte die Stadt nicht riskieren. Zwar ist eine Tragschicht bereits eingebaut. Allerdings konnte das Geländer für die neue Stützmauer nicht termingerecht geliefert werden. Damit fehlt bislang die Absturz-Sicherung zum Schleusengraben. Inzwischen bekam die Stadt das Signal, dass das Geländer in Kürze fertig sei. Die Bauarbeiten beginnen aber wohl erst im März, da Asphaltmischanlagen im Winter pausieren und zurzeit noch kein Bitumen für den Einbau der Straßendecke zu haben ist. Neben der Installation des Geländers und der Fertigstellung der Fahrbahn stehen auf dem Gehweg zwischen Brücke und alter Feuerwehr noch Pflasterarbeiten aus. Jutta Almeroth geht davon aus, dass nach der Wiederaufnahme des Baustellenbetriebes etwa sechs Wochen bis zur Fertigstellung ins Land gehen. Die Verkehrsfreigabe würde dann in die zweite Aprilhälfte fallen. Das nächste Bauvorhaben in diesem Stadtbereich ist indes absehbar. 2021 beabsichtigt die Stadt, jenes Teilstück der Bahnhofstraße zu erneuern, das sich von der Bundesstraßenkreuzung bis zum Stein- und zum Mühlgraben zieht. Auch die Durchlässe dieser beiden Gewässer sollen dabei in die Kur. Während dieser Zeit ist die Zufahrt zum Nebenarm der Blankenhainer Straße erneut nicht möglich. Auch die Route zum Parkplatz Bleichstraße muss dann nochmals vorbei an der Klosterbergschule und der Marienkirche geführt werden.