Weimar. Plastik, Zeichnung und Grafik von Wieland Förster zeigt die Galerie Profil in Weimar zum 90. Geburtstag des bekannten Dresdner Künstlers.

Vernissage in der Galerie Profil

Zu seinem 90. Geburtstag widmet die Galerie Profil dem Bildhauer Wieland Förster eine Ausstellung. Die Vernissage findet am Sonntag, 16. Februar, in den Galerieräumen an der Geleitstraße 11 statt. Präsentiert werden Plastik, Zeichnung und Grafik des renommierten Dresdner Künstlers. Die Laudatio spricht Kai-Uwe Schierz, Direktor der Museen Erfurt.