Galeristin Elke Gatz-Hengst (im Bild) zeigt in ihrer Galerie Profil von Samstag, 17. Oktober, an Werke von Madeleine Heublein.

Weimar. Werke von Madeleine Heblein zeigt die Galerie Profil in ihrer neuen Ausstellung.

Vernissage in Galerie Profil

„Aus der Zeit“ ist die neue Ausstellung in der Galerie Profil, Geleitstraße 11, überschrieben, die am Samstag, 17. Oktober, ihre Pforten öffnet. Zu sehen sind Malerei, Zeichnung und Grafik von Madeleine Heublein. Zur Eröffnung unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften zum Schutz vor dem Corona-Virus wird in der Zeit von 14 bis 18 Uhr eingeladen. Die Laudatio hält Michael Hametner. Es erscheint eine Vorzugsgrafik zur Ausstellung.