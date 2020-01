Weimar. Der Ortsteilrat von Weimar-Nord bietet am Donnerstag eine Einwohnerversammlung zum Thema Konsum-Neubau und Pflegestützpunkt an.

Versammlung zum Konsum-Neubau

Um die Wohnungen im Konsum-Neubau und einen entstehenden Pflege-Stützpunkt geht es in einer Einwohnerversammlung für die Bewohner von Weimar-Nord am Donnerstag, 30. Januar. Ab 18 Uhr ist in der Aula der Lucas-Cranach-Grundschule unter anderem ein Vertreter der Berliner Firma Advita vor Ort, welche die Vermarktung der Wohnungen im Auftrag der Konsumgenossenschaft übernommen hat. Wie der amtierende Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich mitteilte, sollen potenzielle Interessenten damit die Möglichkeit zu Fragen an das Unternehmen bekommen. Informationen zum künftigen Pflegestützpunkt gibt ein Mitarbeiter der Hufeland-Trägergesellschaft.