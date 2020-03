Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Virtuelles Erinnern an die Befreiung von Buchenwald

Zur Teilnahme an einem virtuellen Buchenwald-Gedenken haben der Freundeskreis der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora sowie die Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora aufgerufen. „Angesichts der Entwicklung um die Corona-Pandemie ist es aus unserer Sicht abwegig, in Buchenwald eine sichtbare Gedenk-Aktion am 11. April oder in diesem Umfeld zu organisieren", erläuterte Freundeskreis-Geschäftsführer Ulrich Schneider.

Um den 75. Jahrestag nicht „sang- und klanglos“ verstreichen zu lassen und die Erinnerung an den Buchenwald-Schwur lebendig zu halten, haben die Gemeinschaften eine Aktion erdacht: In erlaubten kleinen Gruppen sollten VVN-Vertreter oder antifaschistische Initiativen mit einem Transparent zum Thema Buchenwald-Schwur in den kommenden Tagen an historischen Orten oder Gedenktafeln ein Foto aufnehmen. Das sei auch unter den Ausgangsbeschränkungen möglich, so Schneider. Die Fotos würden ab Anfang April auf der Facebook-Seite der VVN sowie auf der Homepage der Lagerarbeitsgemeinschaft veröffentlicht – „als Beleg dafür, dass wir die Erinnerung an Buchenwald lebendig halten“.

Einsendungen an: kassel@vvn-bda.de