Vollsperrung auf Belvederer Allee

Voll gesperrt ist am kommenden Montag und Dienstag, dem 21. und 22. September, die Belvederer Allee zwischen dem Parkplatz Belvedere und der Autobahnunterführung am Abzweig nach Possendorf. Hintergrund sind Baumschnittarbeiten entlang der Straße. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Legefelder Hauptstraße und Rudolstädter Straße in Gelmeroda nach Weimar, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Parkplatz am Schloss Belvedere ist dementsprechend nur von Ehringsdorf aus erreichbar.