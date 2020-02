Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Akkordeon bis zur Tuba

Mit einer großen klanglichen Bandbreite werben die diesjährigen 61. Weimarer Meisterkurse um Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Vom Akkordeon über Horn, Klarinette, Klavier, Schlagwerk und Streichinstrumente bis hin zur Tuba werden vom 17. Juli bis 1. August wertvolle pädagogische Impulse und eine Vielzahl an Auftrittsmöglichkeiten an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar geboten. Eine Besonderheit ist wieder das Orchesterstudio mit der Jenaer Philharmonie für ausgewählte junge Musikerinnen und Musiker. Insgesamt zwölf Gastprofessorinnen und Gastprofessoren unterrichten in den letzten zwei Juliwochen an der Weimarer Musikhochschule. Als besondere Klangfarben ergänzen die 61. Weimarer Meisterkurse zum einen noch das Schlagwerk: Der ehemalige Solopauker der Königlichen Hofkapelle Stockholm und Weimarer Professor Markus Leoson lädt zum Kurs ein. Zum anderen ist zum zweiten Mal die Akkordeon-Legende Hugo Noth in Weimar zu Gast, der auch Ensemblemusik unterrichtet – und in Fachkreisen als Visionär gilt. Das Orchesterstudio mit der Jenaer Philharmonie steht wieder unter der bewährten Leitung von Markus L. Frank. Nach einer Vorauswahl werden zu den Kursen wieder rund 130 junge Musikerinnen und Musiker aus allen Teilen der Welt erwartet. Ergänzt wird die intensive, öffentliche Kursarbeit um eine Vielzahl an Teilnehmer- und Gastprofessorenkonzerten, Debütkonzerten sowie auch eine Musikfilmreihe.

Der Start für die Online-Anmeldungen ist der 1. März, Anmeldeschluss ist der 15. Mai. Weitere Infos: www.hfm-weimar.de