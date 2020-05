Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Nachbarn beobachtet: Frau stiehlt Welpe von Weimarer Züchter

Einen tierischen Entführungsfall konnte die Polizei am Pfingstwochenende in Weimar lösen. Eine Frau hatte sich zuvor bei einem Hundezüchter in der Marcel-Paul-Straße einen Welpen angeschaut, den sie angeblich kaufen wollte. Am Samstag schlich sich die 41-Jährige dann auf das Grundstück des Züchters und stahl kurzerhand den Vierbeiner, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Nachbarn beobachteten, wie die Hundefreundin den Welpen in ihre Wohnung brachte.

Gegenüber den hinzugerufenen Beamten bestritt die Frau zunächst die Tat. Sie erlaubte aber den Polizisten, sich in ihrer Wohnung umzuschauen. Aus dem Badezimmer vernahmen sie dann das Wimmern des Hundes, den die Frau dann nach einigem Zögern herausgab. Der Welpe war augenscheinlich unversehrt und wurde wieder seinem Besitzer übergeben.