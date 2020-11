Vorlesetag mal auf Spanisch in Weimar

Der Kindergarten Villa Winzig des Lebenshilfe-Werk Weimar/Apolda beteiligte sich auch in diesem Jahr am bundesweiten Vorlesetag. Trotz coronabedingter Einschränkungen sollte es für die Kleinsten im Haus in der Steubenstraße wieder eine spannende Geschichte geben – natürlich mit Abstand. Carlos Gutierrez Orea, engagierter Vater mit spanischen Wurzeln, las den Kindern die spannende Geschichte „Äffchen zählen“ vor – natürlich in seiner Muttersprache. Gebannt lauschten die Kleinen den melodischen Worten, sprachen nach und fieberten mit. Zum Dank gab es für den fleißigen Vorleser eine Urkunde und ein süßes Präsent.

„Es ist toll, dass wir Carlos Gutierrez Orea als Vorleser gewinnen konnten“, so Alexandra Grübner, die kommissarische Leiterin der Einrichtung. „Herzlichen Dank noch einmal, auch im Namen der Kinder. Wir haben uns sehr gefreut!“