Weimar. Die weimar GmbH hat am Mittwoch ein Faltblatt zu den Weimarer Außenstandorten der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt herausgegeben.

Vorschau auf Park- und Gartenjahr 2021

Mit acht Außenstandorten vereinigt Weimar im BUGA-Jahr 2021 die meisten Ziele außerhalb des Austragungsortes Erfurt. Schon zeitig möchte die weimar GmbH Reiseveranstalter, Besucher und Einheimische für das Park- und Gartenjahr interessieren. Ein jetzt erschienenes Faltblatt mit allen Parks und Gärten, die Teil der Bundesgartenschau sind, aber auch mit Ausflugstipps wurde unter Einbeziehung der Weimarer Partner entwickelt. Zu den BUGA-Außenstandorten zählen der Park an der Ilm, Goethes Garten am Stern, der Garten am Kirms-Krackow-Haus, der Historische Friedhof, die Schlossparks Belvedere, Tiefurt und Ettersburg, der Park des Landguts Holzdorf. Diese Orte sind beschrieben und im zugehörigen Stadtplan aufgeführt sowie weitere Parks und Gärten der Stadt, darunter auch die Anlagen der Moderne. Leider überholt ist wegen des Corona-Ausbruchs inzwischen eine erste Vorschau über geplante Höhepunkte und Ausstellungen für 2020 und 2021. Bestellt werden kann das Faltblatt „Parks und Gärten in Weimar“ über www.weimar.de/tourismus/service. Bei größeren Mengen bitte eine E-Mail an scharf@weimar.de.