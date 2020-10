Für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters für Oberweimar-Ehringsdorf am 8. November können ab sofort Wahlscheine mit allen Briefwahlunterlagen auch online beantragt werden. Darauf hat die Stadt hingewiesen. Der Service sei bis zum 5. November unter https://stadt.weimar.de/ueber-weimar/wahlen/ verfügbar.

Derweil hat am Freitag das Briefwahllokal in der Cafeteria der Stadtverwaltung die Arbeit aufgenommen. Es gibt Wahlscheine im Haus II (neben dem Wartebereich des Bürgerbüros) bis 5. November zu folgenden Zeiten aus: montags, mittwochs und donnerstags 9 bis 12 und 12.30 Uhr bis 16 Uhrs, dienstags 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie freitags 9 bis 12 Uhr (am, 5. November 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr). Angesichts der Corona-Pandemie hat die Stadt darum gebeten, die Briefwahl und das Online-Angebot vorrangig zu nutzen.