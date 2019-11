Walderlebnistage in Schöndorf mit „Ecki“-Preis bedacht

Über den zweiten Platz beim Waldpädagogikpreis „Ecki“ der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Thüringen freute sich die Grundschule Schöndorf. Neben der „Ecki“-Figur – ein hölzernes Blatt, erhielt sie am Freitag vom Landesgeschäftsführer Tobias Söllner eine Prämie in Höhe von 500 Euro. Überzeugen konnte die Schule mit ihrem Walderlebnistag, der seit rund zehn Jahren in Kooperation mit den beiden Kindergärten in der Waldstadt stattfindet. Mithilfe des Pädagogen-Teams organisieren die Grundschüler selbst die Veranstaltung. Wobei zwei der zehn Stationen im Wald von den Kindergärten vorbereitet, aber von Zweitklässlern geleitet werden, erläuterte Schulleiterin Susanne Junkel. Vermittelt wird den Kindern dabei spielerisch Wissen über den Wald.

Zur Preisvergabe stellten die Stammgruppen einige der Stationen in der Aula vor. Zapfenweitwurf gehört ebenso zum Programm wie das Gestalten von Baumgesichtern mit Blättern und Knete sowie das Umstapeln von Holzstücken von einer Stelle zu anderen in einer Staffel. Die Präsentation hat den Vertretern der Schutzgemeinschaft so gut gefallen, dass sie beim nächsten Walderlebnistag am 19. Mai 2020 beim Vorbereiten und Durchführen helfen wollen.