Wandern durch den Wald bei Bad Berka

Bad Berka. Die geführte Tour der Tourist-Information Bad Berka am Samstag geht diesmal in den Dammbachsgrund.

Eine geführte Wanderung in den Dammbachsgrund bietet die Tourist-Information Bad Berka am kommenden Wochenende an. Der Wald südlich der Kurstadt hat auch in der kalten Jahreszeit seinen Reiz. Treffpunkt für alle Interessierten ist am Samstag, 4. März, 9 Uhr vor der Tourist-Info am Goethebrunnen. Die Strecke wird mit rund neun Kilometern angegeben. Die Teilnahme kostet drei Euro pro Person, Inhaber der Kurkarte sind gratis dabei.