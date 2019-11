Wegen Baustelle nur abgespeckter Adventskalender

Das wegen der Sanierung verhüllte Rathaus lässt in diesem Jahr keinen Adventskalender an den Fenstern zu.

Die Vorweihnachtszeit wird in Weimar um eine Attraktion ärmer: Wegen der Sanierung des historischen Rathauses, das mit Planen verhüllt ist, verwandeln sich die 24 Fenster zur Marktseite in diesem Jahr nicht in Weimars größten Adventskalender. Zwischenzeitlich gab es die Idee, dafür andere Fenster auf dem Markt zu bespielen. Das wurde verworfen. Stattdessen findet der Adventskalender an der Märchenbühne statt, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dafür gestalte der Verein Bunte Brücke mit Kindern unter Anleitung der Künstlerin Katja Weber neue Adventszahlen. An der Hütte werde jeden Tag aktuell eine neue Zahl befestigt. „Der Weihnachtsmann wird aus der Märchenbühne heraustreten und die Kinder begrüßen. Damit können die Kinder auch direkt an der Tür klopfen“, beschrieb das Rathaus das neue Prozedere.