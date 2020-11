Auf einen geschmückten Baum verzichtet Göttern auch in Corona-Zeiten nicht.

Weihnachtsbaum in Göttern steht

Nur ein leuchtender Baum bleibt in diesem Jahr von der traditionellen „Götterschen Weihnacht“ übrig: Auch der Magdalaer Ortsteil, dessen Einwohner das Gemeinschaftsleben stets mit viel Initiative und originellen Ideen pflegten, muss dem Pandemie-Geschehen Tribut zollen. Immerhin steht der Weihnachtsbaum bereits: Martin Hertig sponserte ihn diesmal, und Rüdiger Blumentritt feierte einen gelungenen Einstand als neuer „Weihnachtsbaumverantwortlicher“ des Dorfes. Er organisierte das Aufstellen am Samstag vor dem Ortsbegegnungszentrum (OBZ), natürlich unter Einhaltung der Hygiene-Regeln.

Das Turmblasen, mit dem sich die Götterner zum elften Mal am Samstag vor dem ersten Advent (28. November) auf die besinnliche Zeit einstimmen wollten, ist ebenso abgesagt wie die Veranstaltung „Göttersches weihnachtliches Begegnen“, die im Dezember ihre 15. Auflage erleben sollte. „Wir wünschen uns, dass alle unsere Gäste gesund bleiben und wir sie 2021 wieder bei uns im Dorf begrüßen dürfen“, so Klaus Schubert, einer der fleißigen Organisatoren. Ein Besuch in Göttern lohne sich dennoch für alle, die schon ab dem 1. Advent eine Parade festlich geschmückter Häuser bestaunen wollen.

Mit der zum Baum-Aufstellen benötigten Technik holten die Götterner gleich noch einen Arbeitsgang nach, der sonst zum Herbstputz gehört und in diesem Jahr pandemiebedingt entfallen musste: Die Freiwilligen kletterten mit den Leitern die Wand des OBZ hinauf und holten dort eine Menge Laub aus der Dachrinne.