Seit mehr als zwanzig Jahren gehört das Weihnachtskonzert der Jakob Singers in der Jakobskirche zur Adventszeit. Am heutigen Freitag ist es wieder soweit.

Weihnachtskonzert mit den Jakob Singers in Weimar

Warmes Licht auf dem Altar. Menschen in Schwarz, die aufgeregt ihre gelben Schals auf der Bühne zurechtrücken. Seit mehr als zwanzig Jahren gehört das Weihnachtskonzert der Jakob Singers für viele zur Adventszeit dazu wie die Kerze auf den Kranz. Und auch in diesem Jahr lädt Weimars ältester Gospelchor in die Jakobskirche zum Singen ein – heute, 13. Dezember, um 19.30 Uhr. „Diesmal ist Robert Rays ‘Magnificat’ ein Höhepunkt“, erzählt Frederica Seehafer. Seit einem Jahr leitet die Musiklehrerin den Chor – gemeinsam mit dem 23-jährigen Musikstudenten David Neumann. Besinnliche A-Capella-Songs wechseln sich mit feierlichen Stücken bei Band-Begleitung ab. Dass Singen glücklich macht, zeigt auch der wahre Babyboom im Chor. Gleich sechs Babys sicherten allein in diesem Semester die nächste Generation des Gospelchores. Die etwa 40 „großen“ Jakob Singers sind heute zu ihrem großen Weihnachtskonzert in der Jakobskirche zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Weimar: Jakobskirche,

Am Jakobskirchhof 4,

Freitag, 13. Dezember, 19.30 Uhr