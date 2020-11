Weimar: Baum für Wunschzettel wieder im Atrium

Im Vorjahr konnte der Lions Club Weimar Classic insgesamt 49 Geschenke von der Wunschzettelbaum-Aktion an die Weimarer Tafel Plus übergeben.

Die Mitglieder des Lions Club Weimar Classic organisieren im Atrium mit aktiver Unterstützung des Centermanagements den bereits achten Wunschzettelbaum. Er werde unter Beachtung der Hygienevorschriften am 23. November am Haupteingang Friedensstraße aufgestellt. Insgesamt 50 Kinder der Weimarer Tafel Plus durften dafür einen Wunsch malen und beschreiben. Lions laminieren diese anonym gehaltenen Wunschzettel und dekorieren damit den Baum. Direkt neben dem Wunschzettelbaum werden Desinfektionsmittel für die Hände bereitgestellt.

Kunden und Passanten haben die Lions gebeten, sich einen der Wunschzettel abzunehmen und das Wunschgeschenk bis zum 16. Dezember unverpackt in der Atrium-Apotheke abzugeben, die diese Aktion erneut unterstützt. „Jeder kann mithelfen, Gutes zu tun – auch in diesem ungewöhnlichen Jahr“, betonten die Lions. Sie werden die Geschenke am 18. Dezember der Weimarer Tafel für die Bescherung der Kinder übergeben.

„Wir sind sicher, mit dieser Aktion auf beiden Seiten wieder Freude zu bereiten, dies sowohl bei den großzügigen Spendern der Geschenke als auch bei den Kindern, denen bestimmt nur wenige Wünsche zum Fest erfüllt werden“, sagte der Ideengeber der Lions, Helmut Plichta.