Weimar bietet Siena Hilfe in der Corona-Krise an

Italien ist seit Wochen das von der Corona-Krise am stärksten in Mitleidenschaft gezogene Land in Europa. Betroffen von den Entwicklungen ist auch Weimars Partnerstadt Siena und deren Umgebung. Dort werden im Moment knapp 200 bestätigte Corona-Erkrankungen registriert. •„Alle aktuellen Infos im Corona-Liveblog“

Die Stadt Weimar hat nun gemeinsam mit dem Sophien- und Hufeland-Klinikum der toskanischen Stadt Hilfe angeboten. Ob und in welcher Form Siena unterstützt werden kann, wird derzeit zwischen den beiden Partnerstädten geklärt. Ein offizielles Hilfsangebot ging nun von Oberbürgermeister Peter Kleine an Sienas Bürgermeister Luigi Di Mossi. „Die gegenseitige Hilfe in Krisenzeiten ist ein Gebot der Freundschaft. So lange wir in Weimar in der Lage sind, unserer Partnerstadt zu helfen, werden wir das selbstverständlich tun“, betonte Oberbürgermeister Peter Kleine und ergänzte: „Ich danke dem Sophien- und Hufeland-Klinikum für diese Bereitschaft. Es ist ein starkes Zeichen unserer Verbundenheit in Europa." red