Weimar bietet unentdeckten Talenten eine Chance

Weimar Eine Mach-mit-Ausstellung gibt es am Wochenende in der ACC Galerie. Kunstinteressierte Menschen tragen mit ihren Kunstwerken zum Gelingen bei

Zum ersten Mal in der Geschichte der ACC Galerie sind alle kunstinteressierten Menschen der Stadt eingeladen, eine Ausstellung selbst mit zu gestalten und mit ihren Kunstwerken zum Gelingen beizutragen. Am heutigen Freitag, ab 12 Uhr können von ihnen oder anderen produzierte, in Besitz befindliche, gefundene oder erfundene Kunstwerke in der Galerie am Burgplatz abgegeben werden – seien es Gemälde, Fotografien, Texte, Objekte, Installationen oder anderes. Mit diesen Objekten gestalten kunstinteressierte Gäste am morgigen Samstag ab 10 Uhr eine Ausstellung, die am Abend um 19 Uhr eröffnet wird.