Weimar: Einwöchige Vollsperrung auf der Tiefurter Allee

Weimar. Auch Buslinie 9 von Reparatur betroffen. Auf der Carl-August-Allee wieder freie Fahrt für den Verkehr. Das sollten Kraftfahrer noch wissen:

Für die Reparatur eines Abwasseranschlusses wird die Tiefurter Allee im Bereich der Hausnummern 20 bis 24 ab Montag, dem 21. November, voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Hellerweg und der Großmutterleite. Die Arbeiten sind nach Angaben der Stadtverwaltung bis zum Freitag, dem 25. November, vorgesehen. Die Zufahrt sei von beiden Seiten aus bis zur Baustelle möglich.

Wegen der Baumaßnahme muss die Buslinie 9 aus Richtung Süßenborn umgeleitet werde, teilte die Stadtwirtschaft mit. Ab dem Betriebsbeginn am 21. November verkehre sie von der Haltestelle Gewerbegebiet Süßenborn aus über die Jenaer Straße zur Friedensstraße. Die Haltestellen Webichtallee, Großmutterleite und Tiefurter Allee werden wegen der Vollsperrung nicht angefahren. Als Ersatz verwies die Stadtwirtschaft die Fahrgäste auf die Haltestellen der Buslinie 2 Jenaer Straße und Hellerweg/EJB. Aktuelle Informationen gebe es zudem durch Bekanntmachungen an den betroffenen Haltestellen, im Kundenzentrum der Stadtwirtschaft am Goetheplatz sowie unter www.sw-weimar.de/verkehr/ und an der Servicehotline des VMT unter Tel.: 0361/19449.

Abgeschlossen worden ist derweil die Sanierung der Kreuzung von Carl-August-Allee und Ossietzkystraße. Im Zuge der Arbeiten wurde zugleich der „Buckel“ aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße entschärft.

Baustelle bei Neu-Ehringsdorf bis Mitte Dezember verlängert

Einen neuerlichen Verzug meldete der Kommunalservice Weimar indessen von der Baustelle auf der Belvederer Allee. Sie betrifft mit einer Vollsperrung seit Mitte August den Bereich von unterhalb des Schlosses bis Neu-Ehringsdorf und ist der Vorbote für die neue Trennkanalisation, die das Viertel erhält (wir berichteten). Ursprünglich war für den Abschnitt eine Bauzeit von drei Monaten vorgesehen. Nunmehr sei der Fertigstellungstermin für den ersten Bauabschnitt auf den 16. Dezember festgesetzt worden.

Zum Hintergrund teilte der Kommunalservice mit: Neben einer coronabedingten zweiwöchigen Einstellung der Bauarbeiten seien als zusätzliche Leistung noch eine Breitbandverkabelung beziehungsweise Schutzrohre verlegt worden. Allein dafür habe der Baubetrieb eine Woche Bauzeitverlängerung benötigt. Darüber hinaus seien „bautechnologische Veränderungen im Einfahrtsbereich zur Siedlung aufgetreten“. Dies werde die Bauzeit um weitere zwei Wochen verlängern.

Wegen der Baustelle verkehrt die Linie 1 weiter nicht bis zum Schloss, sondern nur bis Ehringsdorf.