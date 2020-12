Weimar-Film als Schlusspunkt vor neuer Cinestar-Schließung

Ein beklemmender Schlusspunkt mit Symbolgehalt: „Endzeit“ hieß am Samstag die letzte Abendvorstellung im Weimarer Cinestar-Kino vor dem neuerlichen Lockdown. Ein in mehrerer Hinsicht besonderer Film: Es geht darin um eine Virus-Pandemie, die Stadt Weimar ist einer der Drehorte, und die Drehbuch-Autorin dieses Horrorstreifens hatte nur ein paar Minuten Fußweg ins Kino. Olivia Vieweg lebt und arbeitet in Weimar. Sie erläuterte dem runden Dutzend Thriller-Fans nach dem Abspann, begleitet von einer Diaschau, die Idee sowie Entstehung des Films und beantwortete diverse Fragen.

In „Endzeit“ geht es allerdings nicht um eine Atemwegserkrankung, sondern die Menschen, die sich dort mit dem Virus infizieren, mutieren zu Zombies. Die Story in Kurzfassung: Nur in Weimar und Jena existiert noch menschliche Zivilisation, zwischen beiden verkehrt ein automatischer, unbemannter Versorgungs-Triebwagen. Zwei junge Frauen, die nach Jena wollen, schmuggeln sich dort hinein, die Bahn bleibt auf halber Strecke defekt liegen, und die beiden müssen auf ihrem Fußmarsch den Kampf mit den Untoten aufnehmen. Olivia Vieweg stammt aus Jena, studierte in Weimar Visuelle Kommunikation und ist in erster Linie eine erfolgreiche Comic-Zeichnerin. „Endzeit“ erschien zuerst als Comicbuch, später schrieb sie daraus ein Drehbuch für den von ZDF und Arte koproduzierten Film. Nicht nur die Hauptrollen, sondern auch fast alle Schlüsselpositionen hinter der Kamera sind übrigens mit Frauen besetzt.

„Warum ausgerechnet Weimar und Jena?“, wollte eine Zuschauerin wissen. „Hier kenne ich mich aus, das hat die Recherchen einfacher gemacht“, schmunzelte Vieweg. „Es muss doch nicht immer New York sein, es leben auch woanders Leute.“ Es habe in der Entstehung des Films Diskussionen gegeben, auf die Ortsnamen komplett zu verzichten: „Ich bin froh, dass sie dann doch wieder reinkamen.“ Die Szenen, die laut Story auf den Feldern und im Wald zwischen beiden Städten spielen, seien allerdings nicht dort gedreht worden, sondern an anderen Schauplätzen in Thüringen, etwa der Staumauer in Leibis-Lichte.

Wehmut herrschte am Ende des Abends beim Theaterleiter-Assistenten Tino Schmidt. Am Sonntag folgten nur noch einige Kindervorstellungen, und nach „Yakari“ im Atrium und „Hexen hexen“ im Cinestar gingen die Lichter für einen weiteren Monat aus. Wie schon zwischen dem 14. März und 26. August. Die Angestellten gehen in Kurzarbeit, es gibt nur regelmäßige Kontrollgänge. Dass Cinestar Weimar die gut fünf Monate überstanden hat, sieht Schmidt nicht als Mutmacher: „Wir waren geschockt, als die Entscheidung kam, dass wir wieder schließen müssen.“ Er hofft, dass es im Dezember weitergeht – mit den Filmen, die jetzt angelaufen sind.