Weimar: Großer Flohmarkt für Erhalt der Schuljugendarbeit

Weimar. Der Landenberger-Förderverein kritisiert Kürzung und will beim Schließen der Lücke helfen. Jeder, der kauft oder spendet, leistet dabei Unterstützung.

Auf den großen traditionellen Frühjahrs-Flohmarkt im Johannes-Landenberger-Förderzentrum hat der Schulförderverein „Für Euch“ aufmerksam gemacht. Dabei werde an diesem Samstag im Foyer der Einrichtung an der Schubertstraße wieder alles gehandelt, was einen neuen Besitzer gebrauchen könne.

Der Flohmarkt steht in diesem Jahr im Zeichen des Vorhabens, über die Erlöse und weitere Spenden durch das Füttern des „Förderschweinchens“ die Schuljugendarbeit an der Einrichtung zu erhalten, betonte der Förderverein. Hintergrund ist seinen Angaben zufolge eine drastische Kürzung durch die Stadt, obwohl es noch im Weimarer Jugendförderplan für die Jahre 2020 bis 2024 so zu lesen gestanden habe: „Schuljugendarbeit ist außerunterrichtliche, freiwillige und verlässliche Jugendarbeit an und in Verantwortung der Schule. Sie ist charakterisiert durch bedarfsorientierte, außerunterrichtliche Betreuungsangebote für alle Schülerinnen und Schüler … auf der Basis eines pädagogischen Gesamtkonzeptes der Schule und in Kooperation mit externen Partnern.“

Am Samstag kann gefeilscht und gestöbert werden

Dennoch sei der Finanzierungszuschuss für die Schuljugendarbeit am Landenberger-Förderzentrum „seitens der Stadt Weimar in diesem Schuljahr um zwei Drittel gekürzt“ worden, kritisierte der Schulförderverein. Und dies, obwohl die Schuljugendarbeit „neben den Förderzielen für alle Schulkinder auch eine wichtige Entlastung für die pflegenden Familien darstellt“, hieß es dazu ergänzend. Daher sollen die Verkaufserlöse vom Vereinsstand, die Standmieten und der Schweincheninhalt diesem Jahr in den Erhalt der Schuljugendarbeit fließen, kündigte „Für Euch“ an.

Laut Schulförderverein stehe die Schule am Samstag dafür offen, um zu stöbern, zu feilschen, sich miteinander auszutauschen oder einfach nur die fröhliche Gemeinschaft zu genießen. Die Besucher würden 25 Verkaufsstände erwarten – mit einem vielfältigen Angebot von Kindersachen und Spielzeug über Bücher und CDs bis zu Haushaltsgeräten und Einrichtungsgegenständen. Der Förderverein selbst werde an seinem eigenen Stand eine „Second-Hand-Schatzkammer öffnen, die so manches Schnäppchen bereithält“. Auch für das leibliche Wohl von Händlern und Besuchern sei bestens gesorgt – die Trödelgemeinde dürfe sich auf Herzhaftes und Süßes zum Reinbeißen sowie Erfrischendes und Erweckendes zum Trinken freuen.

Samstag, 25. März, 9 bis 13 Uhr; Landenberger-Förderzentrum in der Schubertstraße 1b.