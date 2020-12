Weimar: Ideen fürs Wassersparen ohne Zeigefinger

Unter dem Titel „Durstige Güter“ zeigt die Stadtbibliothek seit dieser Woche eine Ausstellung, die Verbraucher dafür sensibilisieren will, wie viel Wasser für die Produktion von Nahrungsmitteln oder Baumwolle verwendet beziehungsweise verschwendet wird. Dabei geht es der Landesenergieagentur Thega und dem Thüringer Umweltministerium, die die Wanderausstellung mit zwölf großen Tafeln und einer interaktiven Station organisiert haben, nicht alleine um einen erhobenen Zeigefinger. Vielmehr zeigt die Ausstellung, welche Alternativen sinnvoll sind, um sogenanntes „virtuelles Wasser“ zu sparen. Dahinter verbirgt sich die Menge Wasser, die vor allem bei der Produktion anfällt.

Empfehlung: regionale Kartoffeln zu bevorzugen

Am Beispiel der gerade zu Weihnachten beliebten Mandeln, die für den hiesigen Markt hauptsächlich in dem von Dürre gebeutelten Kalifornien hergestellt werden, beläuft sich die zur Produktion notwendige Wassermenge pro Kilogramm laut Ausstellung auf 10.645 Liter. Geraten wird daher dazu, auf Fertigprodukte mit Mandeln zu verzichten und regionale Walnüsse als Alternative zu nutzen.

Weiteres Beispiel sind die Kartoffeln, für die Thüringen berühmt ist: In Deutschland sind für die Produktion von einem Kilogramm der „Erdäpfel“ gerade einmal 28 Liter üblich. Die meist aus Ägypten importierten Frühkartoffeln indes benötigen für dieselbe Menge 396 Liter. Klare Empfehlung ist daher, regionale Kartoffeln zu bevorzugen.

Auf wasserschonende Produktion achten

Auch am Thema Kaffee kommt die Ausstellung nicht vorbei. Hier sei es am besten, solchem aus Kolumbien den Vorzug gegenüber Kaffee aus Venezuela oder Vietnam zu geben und zudem anhand der Nachhaltigkeitssiegel auf wasserschonende Produktion zu achten. Die entsprechenden Siegel zu beachten, raten die Ausstellungsmacher auch bei Baumwolle. Alleine der Anbau verschlinge beispielsweise in Usbekistan 12.943 Liter pro Kilogramm, in Afrika seien es 172 Liter. Daher sei es sinnvoll, Textilien aus Baumwolle zudem komplett aufzutragen oder in einen Second-Hand-Kreislauf einzubringen.

Beliebte Tage wie Dienstag oder Samstag meiden

Weimar ist die zweite Thüringer Station der Wanderausstellung, die bis 23. Dezember zu den Öffnungszeiten besichtigt werden kann. Besucher sollten dabei allerdings bei den Nutzern der Bibliothek beliebten Tage wie Dienstag oder Samstag meiden, sagt deren Leiterin Petra Fuchs. Dann nämlich ist die Aufenthaltsdauer generell auf 15 Minuten begrenzt, um lange Warteschlangen in der Kälte vor dem Haus zu vermeiden. Ihr Tipp ist daher, auf einen der anderen Tage auszuweichen. „Wenn sich in der Bibliothek nicht so viele Menschen aufhalten, dann darf es auch gern etwas länger dauern. Oder man kommt uns öfter besuchen und nimmt sich für jeden Besuch eine Tafel vor“, so Petra Fuchs.