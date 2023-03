Weimar: Inklusives Tanztheater auf der Bühne im Stellwerk

Weimar. Stück thematisiert mit einem jungen Ensemble die Angst, etwas zu verpassen. Der Besuch ist kostenlos.

Mit „FOMO“ bringt das Stellwerk am Samstag, 18. März, ab 19 Uhr nach vielen Jahren wieder eine Tanztheaterproduktion auf die Bühne. Seit Dezember 2022 setzen sich 13 Mädchen und junge Frauen mit dem Phänomen auseinander. „FOMO“ steht für „fear of missing out“, also die Angst, etwas zu verpassen. Ein Zustand, der besonders junge Menschen in Zeiten von Social Media belastet.

Angeleitet wird das Ensemble von der niederländischen Choreografin Joop Oonk, die einen Schwerpunkt auf Inklusion legt. Für „FOMO“ kooperiert das Stellwerk mit der Inklusiven Bildung des Lebenshilfe-Werks sowie mit dem Tanzverein „WE-DANCE“ ein. So agieren junge Menschen mit und ohne Behinderung mit Freude am Tanz und Erfahrungen mit dem Phänomen. Der Eintritt ist frei.