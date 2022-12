Weimar: Internationales Projekt beleuchtet doppeltes Radio-Jubiläum

Nathalie Singer 2019 in der Ausstellung „Radiophonic Spaces“ in der Universitätsbibliothek Weimar

Weimar. Bauhaus-Uni kooperiert dafür mit vielen Partnern. Darum geht es:

Zum 100-jährigen Jubiläum des Radios ist das Projekt „Listening to the World – 100 Jahre Radio“ als Kooperation zwischen der Professur „Experimentelles Radio“ an der Bauhaus-Uni, dem Goethe-Institut, Deutschlandfunk Kultur und dem Haus der Kulturen der Welt gestartet. In Deutschland nahm die Funk Stunde A.G. am 29. Oktober 1923 den ersten regelmäßigen Sendebetrieb auf. Fast ein Jahr später folgt das erste deutsche Hörspiel. 1924 gehen von London und Paris die ersten Radiodramen über den Äther und läuten die Geburtsstunde der Radiokunst ein.

„Dieses doppelte Jubiläum von Radio und Radiokunst soll Anlass sein, die historische Verbindung von Rundfunk und Globalisierung zu erforschen und internationale, zum Teil unbekannte Archive und Geschichten der Radiophonie zu erkunden“, beschreibt Nathalie Singer, Professorin des Experimentellen Radios, den Ansatz des Projektes. Kaum eine Kulturtechnik habe das Zusammenleben so beeinflusst wie das Radiohören. Radio vereine Völker, stifte Identität, werde aber auch für Propaganda oder Spionage eingesetzt. Die regionalen Unterschiede möchten Nathalie Singer und ihr Team auf verschiedenen Kontinenten herausarbeiten, so in Südamerika, Südostasien und im südlichen Afrika.