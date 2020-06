Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weimar ist jetzt auch offiziell coronafrei

Auch offiziell ist die Stadt Weimar jetzt wieder coronafrei. Der letzte Infizierte kann inzwischen die nötige Zahl an Laboruntersuchungen mit negativem Ergebnis vorweisen und hat auch keine Symptome. Damit gilt er wie weitere 68 Covid-19-Patienten als genesen. In der Stadt befanden sich am Mittwoch noch 15 Personen in Quarantäne.

In den letzten 7 Tagen wurden vorwiegend durch das Klinikum und das Gesundheitsamt der Stadt 87 Laboruntersuchungen veranlasst. Weimars Stab für außergewöhnliche Ereignisse tritt seit dieser Woche nur noch mittwochs zusammen.

Im Weimarer Land wurden seit Wochen keine Neuinfektionen festgestellt. Von den insgesamt 74 nachgewiesenen Infizierten sind 70 Personen genesen, vier Menschen starben. Nur drei Reiserückkehrer befinden sich noch in häuslicher Absonderung.