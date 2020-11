Weimar: Kein Komplettverbot

In der Stadt Weimar sollen die Regeln für das Silvesterfeuerwerk die gleichen sein wie in den Vorjahren. Vorbehaltlich anderer Festlegungen auf Landes- oder Bundesebene, will die Stadtverwaltung kein generelles Feuerwerksverbot erlassen. In der Altstadt werden wieder bestimmte Bereiche böllerfrei sein, kündigte das Rathaus an. Ein Verbot darüber hinaus halte man nicht für realistisch. Da Feuerwerkskörper legal verkauft werden, sei es weder zu verhindern, noch zu kontrollieren, dass diese auch benutzt werden.