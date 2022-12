Der VMT will die Preise für Fahrten mit den Stadtbussen anheben.

Weimar: Kritik an neuerlicher Tarifanhebung im ÖPNV

Weimar. Erstmals muss Stadtrat über Anstieg abstimmen. CDU-Politiker spricht sich vehement dagegen aus.

Gegen die neuerliche Tariferhöhung im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) hat sich CDU-Stadtrat Karl-Heinz Kraass ausgesprochen. Er stehe für bezahlbares Wohnen und bezahlbare Mobilität. Unbestritten sei der Vorteil des Verbundes das einheitliche Tarifsystem für Bahn und Bus. Er erneuerte aber seine Kritik daran, dass es sich nicht um einen Zusammenschluss von Gebietskörperschaften, sondern von Verkehrsunternehmen handele. Dadurch hätten Stadträte und Kreistage keinen direkten Einfluss mehr. Zumal in Weimar laut Stadtratsbeschluss die Verwaltung Fahrpreiserhöhungen unter fünf Prozent selbst genehmigen dürfe. Wegen der geplanten Anhebung um durchschnittlich 7,7 Prozent muss erstmalig der Stadtrat zustimmen. Für Kraass ist damit eine rote Linie überschritten. Preise für einen Einzelfahrschein von 2,50 Euro und einem Kinderfahrschein für 1,70 Euro seien nicht hinnehmbar. In Weimar liege die durchschnittliche Fahrstrecke bei fünf Kilometern. Die 5 Euro, die das koste, würden bei einem 5-Liter-Auto an reinen Treibstoffkosten für 50 Kilometer reichen, argumentierte Kraass.

Die Entscheidung des Stadtrates stand bei Redaktionsschluss noch aus.