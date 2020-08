Weimar: Mit Musik Potenziale fördern und Gemeinschaft stärken

Lorna Heyge von der gleichnamigen Stiftung will die musikalische Bildung in Kindergärten stärken, indem sie die Erzieherinnen zu Musik und Gesang ermuntert und weiterbildet.

Weimar. Die in Weimar ansässige Heyge-Stiftung intensiviert ihr Engagement und investiert 2020/22 insgesamt 350.000 Euro in ihr Mentoring-Programm.

Musik ist für Lorna Heyge „ein wunderbares Mittel, um die ganzheitliche Entwicklung von Kindern zu fördern“. Die Musikwissenschaftlerin und -pädagogin wirkt mit der gemeinsam mit ihrem Mann Hermann 2013 gegründeten und in Weimar ansässigen Heyge-Stiftung im Stillen, doch umso nachhaltiger. Die Heyge-Stiftung ermöglicht in diesem Jahr 14 Kindergärten die Teilnahme am „Weimarer Mentoring-Programm. Gemeinschaft fördern, Potenziale stärken mit Musik im Kindergarten“. Vor einem Jahr hätten sie sich nach Angaben der Stiftungsvorsitzenden Lorna Heyge entschieden, das bundesweite Engagement mehr auf Thüringen zu konzentrieren.