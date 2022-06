Demo und Straßenfest beim Christopher Street Day 2022 in Weimar

Am Sonnabend war Weimar wieder sehr bunt: Unter dem Motto „11 Jahre CSD Weimar“ beteiligten sich rund 1900 Menschen am Christopher Street Day. Los ging es um 13 Uhr mit einer Demonstration für Vielfalt, Akzeptanz, gleiche Rechte und eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, die vor dem Hauptbahnhof startete. Anschließend wurde auf dem Theaterplatz ein Straßenfest gefeiert. Dabei gab es ein vielfältiges und regenbogenbuntes Bühnenprogramm mit Livemusik sowie zahlreiche Stände vieler Organisationen. Sowohl das Bühnenprogramm, als auch die Redebeiträge bei der Demo wurden in Gebärdensprache gedolmetscht.

Foto: Sven Gämkow