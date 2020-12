Weimar: WeNaMo testet Radverkehr in der Fußgängerzone

„Wir wollen den Bürgern das geben, was sie brauchen.“ Mit diesem Satz hat die Beigeordnete Claudia Kolb dem Eindruck widersprochen, das Weimarer Konzept zur nachhaltigen Mobilitätsentwicklung WeNaMo stehe bereits vor Abschluss der Untersuchungen mit der Bauhaus-Universität fest. Diesen Eindruck erweckte nicht allein die Online-Befragung, die durch ihre Form vor allem ältere Bürger ausschloss. Auch die Zielstellung einer „grundlegenden Neuausrichtung der kommunalen Verkehrspolitik“ erweckte Misstrauen.

Wie so vieles, wurde auch das Ende der Phase 1 von WeNaMo von den Corona-Einschränkungen betroffen. So konnte bisher nur einer von drei geplanten Workshops mit ausgewählten Teilnehmern der Online-Befragung stattfinden. Zehn eingeladene Teilnehmer sprachen über Radverkehr in der Fußgängerzone.

Befragung mit rund 1600 Teilnehmern

Aus der Befragung mit rund 1600 Teilnehmern hat die Forschungsgruppe um Professor Uwe Plank-Wiedenbeck die Schlussfolgerung gezogen, dass sich mit 47 Prozent eher zustimmenden Voten und 47 Prozent eher ablehnenden zum Radverkehr in der Fußgängerzone zwei etwa gleich große Gruppen gegenüber stehen. Diese Meinungen seien im Workshop auch vertreten gewesen. In einem weiteren Schritt sollen die Diskussionsergebnisse einem Verkehrsversuch unterzogen werden. Wann und wo, steht allerdings noch nicht fest.

Auf Nachfrage räumte Uwe Plank-Wiedenbeck ein, dass die Senioren in der Online-Befragung unterrepräsentiert sind. Beim Verkehrsversuch werde man sie aber berücksichtigen. Dass mit angemessener Beteiligung Radverkehr in der Fußgängerzone überwiegend abgelehnt worden wäre, glaubt er aber nicht. Man habe mit den Teilnehmern jene erreicht, um die es geht: 59 Prozent besuchen einmal bis mehrfach am Tag die Innenstadt. 35 Prozent einmal bis mehrfach in der Woche.

Sperrung des Goetheplatzes als Verkehrsversuch im Alltag

Weitere Fragestellungen in anderen Workshops sollen die Ausweitung der Fußgängerzone (bis in die Geleitstraße, auf den Herderplatz und bis ans Ende der Schlossgasse) sowie die „Verringerung des Kfz-Verkehrs am Beispiel des Burgplatzes“ sein. Wann sie durchgeführt werden können, hängt von der Corona-Situation ab.

Als Verkehrsversuch im Alltag Weimar sehen die Projektmitarbeiter die Sperrung des Goetheplatzes im kommenden Jahr an. Dann könne man auch dort beobachten, wie sich der Verkehr in der Stadt verteilt. – Der Antrag für die Teilnahme des WeNaMo-Projekts an Phase 2 ist bereits gestellt.

Oberbürgermeister Peter Kleine unterstrich, er sei der Uni dankbar für die Zusammenarbeit. Er gehe davon aus, dass niemand mit vorgefertigter Meinung in das Projekt gehe. „Wir wissen, dass wir etwas tun müssen“, sagte er. WeNaMo helfe dabei, herauszufinden was es sein könnte.