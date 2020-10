Weimarer Band Rockpirat schenkt ihren Fans einen „Lichtblick“

Einen „Lichtblick“ will die Weimarer Coverband „Rockpirat“ mit ihrer gleichnamigen brandneuen Single schenken. Das dazugehörende Video hat am Freitag,16. Oktober, um 17.15 Uhr auf Youtube Premiere! „Jede Band ist ja bestrebt, ihre Musik zu verbreiten und das in dieser Zeit umso mehr!“, erklärt Gitarrist und Sänger Marco Kinzel und ergänzt: „Weil wir ja keinen direkten Kontakt zu unseren Fans, Freunden und Veranstaltern haben können. Wegen Corona wurden alle Konzerte abgesagt, haben wir uns gedacht, wir kommen zumindest in digitaler Form zu den Leuten nach Hause.“

Ein Großteil des Videos sei an der Balsamine gedreht worden. Neben Gitarrist Marco, Sängerin Tina, Keyboarder Steffen, Bassist Tomek, Gitarrist Wippi und Drummer Ralf von Rockpirat wirkten drei weitere Darsteller mit. „Wir lieben das, was wir tun. Wir lieben jede Bühne, jede gefeierte Party und somit jeden einzelnen unserer Fans“, betont Marco Kinzel. Das sei der Band in den letzten sieben Monaten mehr denn je bewusst geworden. Deswegen haben sie gearbeitet und schenken ihren Fans mit „Lichtblick“ ein Ergebnis, das sich, so hoffen sie, hören lassen kann.

Seit nunmehr 25 Jahren powert Rockpirat erfolgreich durch ganz Deutschland. Gewöhnlich begeistert die Weimarer Band in rund 140 Shows pro Jahr Zehntausende von Zuhörern mit Hits der 80er, 90er und dem Besten von Heute. Sie beeindrucken durch ihre Vielfalt, Bühnenshow und Programmauswahl, sind musikalisch sehr offen und setzen nicht nur Akzente auf der Bühne, sondern auch beim Publikum. Rockpirat steht für einen frischen und frechen Mix aus gelungenen Coverversionen bekannter Hits aus den letzten Jahrzehnten und den aktuellen Charts. Sie sind seit vielen Jahren ein Garant für Power Party-Musik, gute Laune und Unterhaltung.

„Sicher müssen wir alle noch etwas durchhalten, bis wir uns wiedersehen“, meint Marco Kinzel. Aber „der Gedanke daran, ist unser Lichtblick“. Bis dahin wünschen sie sich, dass ihre Fans „die Nummer teilen und verbreiten, bis auch der letzte sie kennt“. Sie hoffen auf die Unterstützung ihrer Fans, darauf, „dass sie den Song beziehungsweise das Video im Netz verbreiten und so jedem da draußen einen ,Lichtblick’ schenken“, betont Marco Kinzel. „Vielleicht schaffen wir es dann mit der Unterstützung aller, das der Song im Radio läuft. Das wäre unser aller Lichtblick.“ Produziert hat den Titel Marco Kinzel. Der Song erscheint unter dem Label Universal Music Deutschland. Die neue Single „Lichtblick“ ist von Freitag, 16. Oktober, an überall erhältlich.

Premierenlink vor: https://youtu.be/HkrCqA0D_cs.