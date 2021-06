Weimarer Energiegenossenschaft steigt in Windpark bei Uthleben ein

Weimar. Energiegenossenschaft Ilmtal eG richtet am 29. Juni eine öffentliche Generalversammlung aus.

Der Einstieg in den Windpark Uthleben (Kreis Nordhausen) dürfte ein Thema sein, wenn die in Weimar ansässige Energiegenossenschaft Ilmtal eG am 29. Juni ihre Generalversammlung abhält. Jene hält jetzt 14 Prozent der Anteile an der Windpark Uthleben GmbH & Co. KG. Die zwei Windenergieanlagen laufen bereits seit einigen Jahren und liefern laut Vorstand gute Erträge. Zudem arbeite die Genossenschaft an einem Projekt bei Großschwabhausen.

Auch interessierten Nicht-Mitgliedern steht die Generalversammlung am 29. Juni ab 18 Uhr in der Alten Feuerwache offen. Zur Teilnahme seien ein offizieller negativer Corona-Schnelltest (alternativ Impf- oder Genesungsnachweis), eine Mund-Nasen-Bedeckung und der Personalausweis erforderlich.