Weimarer Festival: Kunst verbindet über Grenzen

Weimar. Workshops und Filmvorführungen stehen im Mittelpunkt des „Return International Art Festivals“ in Weimar.

„Kunst ohne Grenzen“ ist das Motto des „Return International Art Festivals“ vom 25. bis 28. November in Weimar. Ziel ist es, Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt und aus unterschiedlichsten Bereichen zu präsentieren. Dazu werden Filme, Fotografien, Comics und Kunst gezeigt. Festivalleiterin Mahsa Nejadfallah, Studentin der visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Universität und deren Bauhaus Botschafterin, initiiert das Festival in Eigenregie. Dabei baut sie auf ihre langjährigen Erfahrungen durch die Arbeit bei Film und Fernsehen sowie als freiberufliche Fotografin im Iran. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag, 25. November, 18 Uhr, im Kino Mon Ami.

Die Wiederbelebung alter Kunst und Kultur soll ein wichtiges Anliegen des Festivals sein, das sich durch das gesamte Programm zieht. In Zeichnen- und Siebdruck-Workshops in der Weimarer Mal- und Zeichenschule und in Filmvorführungen im Kino Mon Ami erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich in die Themen zu vertiefen. „Was für ein Erbe hinterlassen wir für die Zukunft?“ lautet die zentrale Frage. Die Bilder werden in einer dreitägigen Ausstellung gezeigt, die am Freitag, 26. November, 16 Uhr, im Hofatelier in Niedergrunstedt eröffnet wird.