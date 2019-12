Weimarer „Gropius-Zimmer-Pavillon geht auf Reisen

Die Rauminstallation "Gropius-Zimmer-Pavillon", hier auf dem Theaterplatz in Weimar, wird zum Jubiläum 25 Jahre Städtepartnerschaft in Siena gezeigt. Maik Schuck

Weimar. Eine Rauminstallation geht auf Reisen in Weimars Partnerstädte: Der Gropius-Zimmer-Pavillon ist ab 13. Dezember zunächst in Siena zu Gast.

Der Weimarer „Gropius-Zimmer-Pavillon“ geht weiter auf Reisen: Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Weimar und Siena ist die an der Bauhaus-Universität projektierte Rauminstallation ab Freitag, 13. Dezember, und bis Ende Februar 2020, an repräsentativer Stelle der toskanischen Stadt und zwar auf der Piazza de Duomo zu sehen. Oberbürgermeister Peter Kleine freut sich, dass es damit gelingt, „pünktlich zum Ausklang des mehrfachen Jubiläumsjahres das Bauhaus nach Siena zu bringen“. Damit habe man eine gute Gelegenheit gepackt, die Verbindung mit Siena neu zu beleben. Er werde den Gropius-Pavillon in Siena gemeinsam mit seinem Amtskollegen Luigi di Mossi eröffnen.