Weimarer Internationale Schule bisher ohne Corona-Infektion

Fast ungeschoren hat die Thuringia International School (ThIS) in Weimar bisher die Corona-Pandemie überstanden. Wie Herbert Stütz, der Vorsitzende des ThIS-Trägervereins, am Wochenende auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sei vor rund zwei Wochen ein Verdachtsfall in der Familie eines Schülers aufgetreten, welche daraufhin in Quarantäne gehen musste. Die Tests hätten den Verdacht allerdings nicht bestätigt. Die betroffene ThIS-Klassenstufe sei für zehn Tage per Homeschooling unterrichtet worden, alle anderen durften weiter den Präsenzunterricht in der Belvederer Allee besuchen: „Wir arbeiten mit gestaffelten Pausenzeiten“, so Stütz. „Damit ist gesichert, dass die Schüler in ihrer Bubble bleiben und die verschiedenen Klassenstufen sich nicht begegnen.“

Die Mitarbeiter der ThIS haben die Möglichkeit, sich einmal pro Woche auf Covid-19 testen zu lassen. Auf die Disziplin, mit der sie und die Schüler bisher den Erreger aus der Schule fern hielten, ist Stütz durchaus stolz. Denn die ThIS arbeitet unter besonderen Bedingungen, hat beispielsweise die längsten Schulwege in Thüringen. Unter anderem aus Gera und Eisenach pendeln Kinder und Jugendliche in die Kulturstadt.

Eine weitere Besonderheit: Die ThIS ist zertifizierter Teil eines Netzwerkes von weltweit mehreren tausend Schulen dieser Art, alle mit vergleichbarem Lehrplan und Englisch als ausschließlicher Unterrichtssprache. „Da können wir sehr schnell auf Erfahrungen und Ideen der anderen zurückgreifen, eben auch zum Umgang mit der Pandemie“, so Stütz.

Ein Ergebnis dessen war eine Spendenaktion, bei der in Thüringen rund 40.000 Euro zusammenkamen und damit mehr als die Hälfte der Investition in Luftfilteranlagen. Die in Eisenach produzierten mobilen Geräte sollen in den nächsten Tagen zum Einsatz kommen – das Lüften durch Öffnen der Fenster kann dann entfallen.

Bereits seit Jahren verfügt die ThIS über eine Schulkrankenschwester, die nun eine wichtigere Rolle spielt: Sie stimmt die Hygiene-Maßnahmen mit Gesundheits- und Schulverwaltungsamt der Stadt ab. „Unser Schulleiter spricht nicht so gut Deutsch, deshalb übernimmt sie da mehr Verantwortung“, so Stütz. „Wegen dieser guten Kommunikation durften wir nach dem Frühjahrs-Lockdown sogar eine Woche vor den anderen Schulen wieder öffnen.“

Homeschooling am Computer bedeutete für die ThIS nur einen relativ kleinen Schritt: Die Lehrer kommen aus Ländern, in denen das üblich ist; Bewerbungsverfahren laufen seit Jahren fast ausschließlich online. „Der Umgang mit digitalen Medien gehört für alle dazu“, so Stütz, „Hybrider Unterricht über die Plattform Google Meet ist für uns kein Problem.“

Auch über diese Aspekte konnte man sich am Wochenende auf dem Weimarer Markt informieren: Der Schulförderverein und die Elternvertretung der ThIS hatten sich zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen Tag in der Vereinshütte der Stadt gesichert. Arndt Hobrecker, der Vorsitzende des Fördervereins, wies dort auf den 15. Dezember, den Stichtag für Schulanmeldungen, hin. Aktuell unterrichtet die ThIS 312 Kinder und Jugendliche vom Vorschulalter (4 Jahre) bis zur 12. Klasse.