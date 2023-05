Weimarer Poetry-Filmer in der „LiteraturEtage“

In der „LiteraturEtage" in der Eckermann-Buchhandlung an der Marktstraße öffnet am 5. Mai eine neue Ausstellung.

Weimar. In der neuen Ausstellung „Bauhaus Poetry Shorts“ schlägt Weimars Uni die Brücke zwischen Film und Lyrik.

Das Arbeiten mit der Verbindung von lyrischen Texten und Bewegtbild, insbesondere Animation, hat seit einigen Jahren besonderen Stellenwert im Unterricht an der Bauhaus-Uni. Lyrische Texte ermutigen zum Assoziieren, zum Experimentieren, Offen-Lassen, zum Entgegen-Setzen, zum Erschaffen atmosphärisch dichter Bilder.

In der Ausstellung „Bauhaus Poetry Shorts“ präsentieren die Uni und die Literarische Gesellschaft Thüringen Standbilder aus Kurzfilmen, die in den vergangenen Jahren in Weimar entstanden. Zudem wird die Poetryfilmszene vorgestellt.

Die Schau wird am Freitag, 5. Mai, in der „LiteraturEtage“ an der Marktstraße eröffnet. Die Vernissage, die um 19 Uhr beginnt, wird begleitet von Filmvorführungen, Gesprächen mit Filmemachern und Livemusik. Jungen Jazz steuern Lennard Behnke am Klavier und Marius Schanz an der Gitarre bei. Die beiden Musiker kommen aus Berlin und Hannover und haben sich während ihres Musikstudiums in Weimar kennengelernt. Moderiert wird die Veranstaltung von Maria Vallejo und Catalina Giraldo (Bauhaus-Uni) sowie Guido Naschert (Literarische Gesellschaft). Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.