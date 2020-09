Stadt-Miniatur von Weimar in Bronze

An der Weimarer Marktsüdseite ist am Mittwochnachmittag das Tastmodell der Weimarer Altstadt enthüllt worden. Mit einer Schenkungsurkunde übergab Sebastian Knauer für den Lions Club Weimar Classic die Bronzeskulptur im Wert von rund 35.000 Euro an OB Peter Kleine und die Stadt Weimar.